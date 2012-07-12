Клюев: предвыборное противостояние негативно влияет на отношение инвесторов к реформам

Предвыборные политические противостояния в Украине негативно влияют на отношение инвесторов к реформам.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева по результатам опроса представителей бизнеса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией во втором квартале 2012 года.

По его словам, в таких условиях даже те реформы, которые приводят к позитивным результатам, сначала часто воспринимаются негативно.

Любое реформирование приводит к определенным трудностям, особенно если реформы имеют настолько масштабный характер, как это сейчас происходит в Украине, отметил А.Клюев.

«Во многих сферах мы просто заново переписываем законодательство, руководствуясь и лучшими мировыми стандартами, и местной практикой. Не всегда эти аспекты хорошо совмещаются друг с другом. Более того, учитывая особенности украинских реалий, например, коррупцию, с одной стороны, и желание бизнеса обмануть государство с целью максимизации прибыли - с другой, законодательные изменения иногда поневоле направлены на усиление государственного регулирования. Хотя цель была поставлена обратная - уменьшить давление на бизнес и создать максимально конкурентную среду», - заявил секретарь СНБО Украины.

По его мнению, такие явления, как коррупция, унаследованы еще с советских времен и практически укоренились в сознании наших людей, поэтому их трудно искоренить быстро. Для этого может понадобиться смена нескольких поколений.

«Мы знаем, что сфера налогообложения является одной из наиболее проблемных, и мы работаем над ее совершенствованием. Хорошим примером работы по упрощению законодательства являются изменения, связанные с расширением групп предпринимателей, - плательщиков единого налога. Продлен адаптационный период для этой категории плательщиков - до конца текущего года к ним не будут применяться никакие санкции. Кроме этого, регистрация плательщиком НДС больше не сопровождается дополнительными условиями о размере уставного капитала или о необходимости осуществления определенных объемов поставок. Вдвое сокращены сроки выдачи свидетельства плательщика НДС. Кардинально уменьшается количество налоговых проверок других категорий бизнеса, упрощаются процедуры представления отчетности, в том числе с введением электронной формы. Мы и дальше будем совершенствовать это направление», - отметил он.

Однако, по словам секретаря СНБО, перед началом предвыборной кампании политические вопросы и противостояние часто выходят на первый план, тогда как вопросы экономики и экономической безопасности страны отходят на второй и даже на третий план. Сбои в роботе законодательного органа страны приводят или к блокированию принятия важных для экономики и, в частности, для улучшения ее инвестиционного климата, решений, или к немедленному принятию недоработанных и непродуманных документов. По его мнению, это недопустимо: скорость никогда не должна быть важнее качества реформ.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса инвесторов, который проводила Европейская бизнес-ассоциация при поддержке компании InMind, во II квартале 2012 года индекс инвестиционной привлекательности Украины остался почти на таком же низком уровне - 2,19 балла из пяти возможных – по сравнению с 2,18 в I квартале.

Согласно сообщению, уровень привлекательности страны для инвесторов продолжает находиться на самых низких позициях за всю историю исследования.