Торги на межбанке в четверг закрылись ростом котировок

В четверг, 12 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0900/8,0940, к 12:00 цены выросли до 8,0950/8,1000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0930/8,0965 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2472/76, к 12:00 цены немного выросли до 0,2476/80. К закрытию цены откатились к 0,2472/76. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.7850 (0.0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар двигались в диапазоне 1,2171/1,2248. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,8865/9,8935, к 12:00 цены достигли уровней 9,8869/9,8970. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,8537/9,8619.