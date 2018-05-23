Китайский "дракон" долетел до берегов Днепра

Одна из крупнейших мировых экономик - Китай - обратил внимание на Украину. Ощущая собственную растущую мощь, эта азиатская страна с населением более 1,3 миллиарда человек в течение последних лет продвигает свою нацвалюту на внешние рынки. Поскольку юань по-прежнему не полностью конвертируем, упор делается на систему обмена валютами - валютные свопы. Дело дошло и до Украины.

В конце июня глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов подписал в Пекине с руководителем Народного банка Китая соглашение о трехлетней валютной сделке своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.). Беспрецедентная по объему сделка стала первой сделкой подобного рода в финансовой истории Украины, но, очевидно, не последней. Арбузов обещает заключить подобные соглашения с основным торговым партнером нашей страны - Россией. Украина также хочет заинтересовать возможностями валютного свопа официальный Минск.

Параллельно со сделкой по обмену валюты Украина подписала с Китайским экспортно-импортным банком меморандум о получении в 2013 году на аграрные проекты около 3 млрд долл. По словам украинских официальных лиц, детали данного соглашения, которое предусматривает выделение средств несколькими траншами, пока согласовываются. Взамен финансирования Украина обязуется ежегодно поставлять кукурузу в Китай в объеме 2-2,5 млн тонн.

Глава НБУ Арбузов говорит, что страны поставили перед собой цель в обозримом будущем увеличить товарооборот до 10 млрд долл. В 2011 году он составил 8 млрд долл., из которых украинский экспорт - 2 млрд долл., 6 млрд долл. - объем импорта товаров из Китая.

Украинские эксперты активно обсуждают подписанный в Пекине договор, но по причине недостаточности информации могут озвучить лишь общее видение ситуации.

Единое их мнение - достигнутые соглашения, безусловно, являются положительным моментом для развития двусторонних торговых отношений со второй по размерам валового внутреннего продукта экономикой мира.

Директор казначейства Евразийского банка развития (ЕАБР) Сергей Елагин считает, что использование национальных валют для взаимных расчетов, исключив из них валюту-посредник (доллар или евро), потенциально может дать эффект как в виде улучшения платежно-расчетного баланса между странами, так и в плане увеличения взаимных инвестиций и объемов торговых операций.

“Тем ни менее, я не думаю, что наличие такой, безусловно, положительной опции, автоматически приведет ко всем этим эффектам. Чтобы механизм смог реально заработать, необходима, в первую очередь, четкая проработка механизмов расчетов и курсообразования при проведении двусторонних расчетов в национальных валютах. Если бизнесу не будет выгодно проводить расчеты в национальных валютах, наличие никаких соглашений этому не поможет”, - сказал казначей ЕАБР.

В чем же выгода?..

Основной вопрос – в чем же выгода от соглашения? Ответ на него агентство УНИАН попробывало найти в украинских банках, которые имеют корсчета в китайских финансовых учреждениях, и, соответственно, могут привлекать юани в Украину.

«Импортеры пока присматриваются к юаню как к средству платежа по свом контрактам, - сказал один из банкиров. - Дело в том, что у нас нет рыночного курсообразования для юаня. Его курс к гривне формируется через кросс-курс, соответственно, зависит от курса американского доллара. В связи с этим для расчетов отдается предпочтение последнему. Если бы в Украине было 2-3 экспортера, которые завозят юани, то тогда уже можно было бы говорить о нормальном курсообразовании».

Не стоит забывать, что своп заключается для проведения расчетов в нацвалютах как по импорту, так и экспорту. Но представить себе нашего экспортера, который добровольно отказывается от валютной выручки и за свои проданные товары в Китай готов получать гривню, честно говоря, на сегодняшний день, очень сложно. Из этого следует, что усилия НБУ по увеличению товарооборота между Украиной и Катаем вряд ли будут стимулом для экспортеров.

А вот импортеры, действительно, пополнят свой инструментарий для хеджирования валютных рисков. Хотя, в последние годы главным фактором в этом вопросе является стабильный курс гривни по отношению к доллару США, таким образом импортер уверен, что за проданный в Украине товар он точно сможет купить доллары по стабильной цене для проведения расчетов. В связи с тем, что сейчас мы наблюдаем тенденцию к слабой девальвации нацвалюты, то, вполне вероятно, что спрос на своповый юань оживится. Хотя, все зависит от того, по какой цене Нацбанк будет его реализовывать.

Озвученные Арбузовым параметры договора своп не дают представления о точном курсе, который применялся при заключении соглашения. Но, все-таки, можно предположить, что в цену будет закладываться и стоимость свопа.

Как будем возвращать…

Эксперты считают, что больше преференций от заключенного соглашения получат украинские импортеры. Это, в свою очередь, будет иметь влияние на макроуровни, в частности, способствовать росту и так не слабого дефицита внешней торговли. В кратковременной перспективе данный фактор может быть компенсирован за счет притока юаней и увеличения капитального счета, что нивелирует влияние на платежный баланс.

«Максимально полезный эффект от таких сделок своп может быть в случае равнозначного уровня двусторонней торговли, когда экспорт и импорт приблизительно уравновешенны, - отмечает финансист крупной энергетической компании. - Тогда сделка может быть закрыта «в ноль» с выгодой для обеих сторон».

Словарик: 元 (юань) - денежная единица КНР, в которой измеряется стоимость жэньминьби (人民币 - «народные деньги»)

По истечению соглашения НБУ придется возвращать Китаю его «народные деньги». А где их взять? В связи с тем, что значительного притока экспортной выручки в юанях ожидать не приходится, следовательно, возникнет необходимость для закрытия сделки извлечь часть резервов в долларах США и обменять их на китайскую валюту .

Кстати, полученные по сделке своп юани Нацбанк, похоже, не сможет зачислить в свои резервы. Как заявил глава НБУ, пока эта денежная единица не рассматривается как резервная, хотя он не исключил такой перспективы с учетом выполнения задачи по диверсификации активов Центробанка.

В ЕАБР считают, что соглашение своп Украины и Китая полезно с точки зрения отдаленной перспективы юаня как потенциального кандидата на резервную валюту. В текущей ситуации на мировых рынках звучит все больше заявлений о необходимости диверсификации валютных резервов, а валюта, активно используемая для расчетов, имеет немало шансов получить подобный статус, даже хотя бы в региональном масштабе.

Поднятые экспертами вопросы относятся и к планам Нацбанка по заключению сделки своп с Центробанком России. Товарооборот между Украиной и РФ в разы больше, чем с Китаем, но базовые показатели внешней торговли одинаковы - импорт превышает экспорт. Вероятнее всего, украинские предприятия за поставленную из России продукцию чаще рассчитываются в рублях. Но, учитывая приблизительно одинаковую ментальность касательно доверия к национальным валютам, а также то, что Центробанк России проводит регулярную девальвацию рубля, могут свидетельствовать о слабых перспективах резкого увеличения объема рублевых расчетов.

Примером могут быть расчеты Украины за импортируемый российский газ. Вроде и договоренность была достигнута об оплате его поставок в рублях. Но, сей факт не вызвал, наверное, особого оптимизма у «Газпрома» и, как результат, в российской нацвалюте «Нафтогаз» рассчитался только один раз - в ноябре прошлого года и это была только часть платежа.

Эксперты приходят к выводу, что соглашения своп, безусловно, полезны, в том числе и в плане расширения инструментария в рамках двусторонних расчетов. Однако, мощного и резкого положительного эффекта ожидать не стоит.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)