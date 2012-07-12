Налоговики Кировоградщины в І полугодии увеличили перечисления в сводный бюджет на 17,5%

В январе-июне налоговики Кировоградской области увеличили перечисления в сводный бюджет на 17,5% (на 156,4 млн грн) по сравнению аналогичным периодом прошлого года , перечислив свыше 1 млрд грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГНС в Кировоградской области.

По итогам января-июня этого года в государственный бюджет перечислено 372,1 млн грн, что на 13,2% (на 43,3 млн грн) больше, чем за 1 полугодие прошлого года. В частности, собрано 209,8 млн грн налога на добавленную стоимость и 115,3 млн грн налога на прибыль предприятий.

В местные бюджеты области в январе-июне 2012 года перечислено 678,4 млн грн, что на 20% (на 113,1 млн грн) больше, чем в январе-июне 2011 года.

Собрано 493 млн грн дохода от физических лиц, 108,2 млн грн налога на землю и 30,8 млн грн единого налога.