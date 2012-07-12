Черновецкий создает международный инвестфонд имени себя

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий создает международный инвестиционный фонд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.Черновецкого.

По информации пресс-службы, в день своей отставки с поста мэра Киева Л.Черновецкий заявил: «Я с гордостью объявляю о создании «Международного инвестиционного фонда Черновецкого».

В течение следующих 1-2 месяцев фонд будет официально зарегистрирован и начнет свою работу на территории Украины, а в последующие месяцы – и на территориях других стран бывшего СССР и ряда развивающихся стран Азии.

Фонд будет в полной мере располагать средствами, полученными от продажи «Правэкс-Банка» (750 млн долл.), а также средствами, которые будут инвестировать в него другие инвесторы по конкретным проектам.

Инвестиции Фонда на первом этапе пойдут в интернет-проекты, проекты в сфере высоких технологий, девелоперские проекты, а также в перспективные проекты малого бизнеса, которые можно будет тиражировать, внедряя в экономики развивающихся стран.

В рамках фонда будет действовать бизнес-инкубатор.

Условия конкурсов для получения инвестиций будут публиковаться в деловых изданиях Украины, а также на сайте Фонда, который будет создан в ближайшее время.

По каждому направлению инвестиций, в течение ближайших 2-3 месяцев будут сформированы конкурсные комиссии, в состав которых войдут, помимо сотрудников Фонда, ведущие украинские и зарубежные ученые, успешные бизнесмены, квалифицированные сотрудники Фонда, которые и будут определять перспективность тех или иных инвестиционных предложений.

Победившим в конкурсах соискателям инвестиций будут предложены максимально выгодные условия партнерства с Фондом, в частности создание акционерных компаний на партнерских условиях.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Л.Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Сегодня, 12 июля, Киевсовет рассмотрел проект решения о досрочном прекращении полномочий Киевского городского головы Л.Черновецкого и принял к сведению факт его досрочного прекращения полномочий.