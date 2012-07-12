Украина занимает пятое место среди торгово-экономических партнеров России

Украина занимает пятое место среди торгово-экономических партнеров РФ, заявляет Президент России Владимир Путин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.Путин сказал во время встречи со своим украинским коллегой Виктором Януковичем в формате «один на один» в Крыму.

В.Янукович напомнил, что в прошлом году уровень товарооборота между двумя государствами достиг «достаточно высокого» показателя – свыше 55 млрд долларов США. Он отметил, что в первом квартале этого года старт вышел хуже, однако сегодня стороны практически входят в тот режим объемов торговли, который планировали. «Надеюсь, что мы, как минимум, повторим – если не превзойдем – прошлогодний достаточно серьезный результат», - сказал В.Янукович.

«Я полностью разделяю вашу оценку, связанную с позитивными тенденциями в торгово-экономической сфере», - сказал В.Путин, обращаясь к своему украинскому коллеге. Президент России подчеркнул, что российская сторона также будет прилагать все усилия, чтобы «небольшой сбой» в первом квартале 2012 был ликвидирован как можно скорее. «Я абсолютно убежден, что мы и в 2012 году достигнем результатов не хуже, чем в прошлом году», - сказал В.Путин.