Moody's понизило рейтинг гособлигаций Италии. Прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в ночь на пятницу, 13 июля, рейтинг суверенных облигаций Италии на два пункта - до "Baa2"с "A3", прогноз - негативный.

Агентство мотивировало свое решение тем, что Италия, скорее всего, в ближайшем будущем будет испытывать еще большие экономические трудности.

"Италия, скорее всего, будет переживать более острое увеличение затрат на консолидирование долга или потерю доступа к рынку, чем тогда, когда мы понижали рейтинг (госбондов Италии) пять месяцев назад", - цитирует РИА "Новости" сообщение с сайта агентства.

Кроме того, специалисты Moody's указывают, что краткосрочный прогноз по экономике Италии ухудшился из-за слабого роста, а также роста безработицы. Это может привести к невыполнению обязательств страны по консолидированию бюджета, что, в свою очередь, отразится на ослаблении доверия рынка к экономике Италии.