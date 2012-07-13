Fitch подтвердило рейтинги «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным рейтингом Украины подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на уровне «B» со стабильным прогнозом.

«Долгосрочные РДЭ «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» подкрепляются потенциальной поддержкой украинских властей. При оценке вероятности поддержки, Fitch рассматривает в качестве положительных факторов 100% государственную собственность, политическую роль и высокую системную значимость банков, а также историю их поддержки капиталом различными правительствами», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

При этом Fitch отмечает, что рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, оцениваемую суверенным долгосрочным РДЭ «B».

Также указывается, что «стабильный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков отражает прогноз по суверенному РДЭ.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Также Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B» и рейтинг странового потолка Украины на уровне «B».

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Ощадбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 41% – до 178,304 млн грн.

100% акций банка принадлежат государству.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 18% – до 20,174 млн грн.