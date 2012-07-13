У пары EUR/USD очень велики шансы продолжить падение - эксперт

На торгах в пятницу, 13 июля, у пары EUR/USD очень велики шансы продолжить падение, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, после прорыва ближайшей поддержки 1.22 цены направятся к отметке 1.2170 с дальнейшей целью 1.2130, зафиксированной два года назад. Небольшие коррективы могут внести данные из США по потребительскому доверию Университета Мичигана. Учитывая недавние отчеты, есть вероятность роста индекса, что только поддержит укрепление USD.

GBP/USD также может понести потери, а отсутствие экономических релизов из Великобритании отдает «британца» во власть рыночных настроений. Прорыв поддержки 1.54 ускорит падение пары с ближайшей целью 1.5360 – минимум полугодовой давности.

Как отмечают аналитики, тон торгам в пятницу, 13 июля, будут задавать данные из Китая. На фоне последних шагов со стороны центробанков опасения по поводу перспектив мирового экономического роста растут. Таким образом, если и ВВП КНР за 2 квартал окажется ниже 8% (впервые с момента финансового кризиса 2008-2009 годов), рискованные активы вновь попадут под распродажи, а доллар США и иена укрепятся.