Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,0860/8,0925 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на следующих уровнях – 8,0860/8,0925 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2474/78, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 9,8590/9,8675. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2192/1,2193 (четверг — 1,2213/1,2215).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0500.