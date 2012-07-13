Госфининспекция за полгода обеспечила возмещение более 1 млрд грн ущерба

Государственная финансовая инспекции Украины за январь-июнь 2012 года обеспечила возмещение ущерба на сумму свыше 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Госфининспекции Петра Андреева.

Согласно предоставленной информации, всего в течение отчетного периода финансовые инспекторы проверили почти 5,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Госфининспекция за первое полугодие 2012 года передала в правоохранительные органы 1,6 тыс. ревизионных материалов. По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий возбуждено 875 уголовных дел, и 712 уголовных дел возбуждено по результатам участия работников органов Госфининспекции Украины в проверках, которые проводили правоохранительные органы.

Также правоохранительные органы составили 241 протокол о коррупции в отношении нарушителей финансовой дисциплины, что почти вдвое превышает показатели за первое полугодие 2011 года.