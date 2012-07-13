Минфин прогнозирует увеличение госдолга Украины в III квартале до 391,4 млрд грн
Ориентировочный показатель государственного долга Украины на конец III квартала 2012 года составит около 391,4 млрд грн, против 375,4 млрд грн на 31 мая 2012 года (рост 4%).
Об этом говорится в опубликованном на сайте Минфина Плане управления государственным долгом на III квартал 2012 года.
По информации министерства, объем внутреннего государственного долга на конец III кв. текущего года ожидается на уровне - 207,7 млрд грн (182,05 млрд грн на 31 мая), или 53,1% общего объема госдолга, а внешнего - 183,7 млрд грн (193,34 млрд грн на 31 мая), или 46,9%.
В то же время сообщается, что с учетом объемов погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в IV квартале, предельный объем государственного долга не будет превышать 416,3 млрд грн.
Объем государственных заимствований в III-м квартале, по данным Минфина, будет сформирован по следующей структуре: долгосрочные и среднесрочные долговые инструменты будут иметь равные доли - 8,0 и 8,0 млрд грн, или по 44,4% каждый. При этом объем заимствований по краткосрочным инструментам составит - 2 млрд грн, или 11,2%.
«Выбор инструментов, с помощью которых будет осуществляться финансирование государственного бюджета будет зависеть от ситуации, сформировавшейся на внутреннем и внешнем финансовых рынках, при этом будут учтены условия по стоимости платежей, погашению и обслуживанию таких инструментов», - говорят в Минфине.
При этом отмечается, что объем внешних заимствований может составить 8 млрд грн или 44,4% от общей суммы заимствований по общему фонду госбюджета Украины в III квартале.
Также сообщается, что учитывая фактические платежи по погашению и обслуживанию госдолга в январе-июне 2012 года, в третьем квартале объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 17,6 млрд грн. По предварительным оценкам, уровень процентного риска на конец третьего квартала 2012 года составит: удельный вес долга с плавающими процентными ставками в общей сумме государственного долга — 27,7%; доля волатильных инструментов к общему объему долга — 7,9%; риск рефинансирования на конец указанного периода является незначительным и не превышает 5%.
Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2012 года составил 481 млрд 535 млн 842,68 тыс. грн, или 60 млрд 248 млн 463,28 тыс. долл., что на 1,1% меньше показателя на конец апреля 2012 года, и на 1,7% больше показателя на конец 2011 года.
Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.