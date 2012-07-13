Французские инвесторы хотят работать в Украине, но не довольны условиями

Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Украине Ален Реми заявляет, что французские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, но не довольны условиями ведения бизнеса в стране.

Об этом А.Реми заявил в интервью газете "День" (№120-121 от 13-14 июля 2012 года).

"Всем известно, что инвестиционный климат не очень хороший с точки зрения общепринятых в мире стандартов. Хотя правительство и пытается решать отдельные проблемы, на сегодняшний день отсутствует комплексная и ясная политика в сфере иностранных инвестиций. Решаем проблему здесь, возникают другие там. Хотите пример? В эти дни большая французская компания сталкивается с попытками крупномасштабного рейдерства в Житомирской области. Что делать в этой ситуации? Она обращается к нам. Одним словом, нужно достаточно много усилий, чтобы преодолеть препятствия и решать проблемы, оставаясь при этом оптимистом и проявляя стойкость", - сказал А.Реми.

В то же время дипломат считает, что в Украине много возможностей для реализации новых проектов. "Когда я бываю с визитами в Донецке, во Львове, в Днепропетровске или в других городах, я всегда встречаюсь не только с представителями власти, но и с французскими инвесторами, которые уже работают на местах или хотят инвестировать. Меня каждый раз ошеломляет разнообразие и размах интересов французских фирм в Украине", - отметил он.

По его словам, идет речь, в частности, о возможности организации производства мусоровозов, хлеба и молочных продуктов, проекты в сфере виноделия, цементной отрасли, химических газов, производства ветросиловых установок. "Нужно сказать, что реализация проектов зависит в значительной мере от интереса самих украинцев к ним", - убежден посол Франции в Украине.