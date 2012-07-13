Торги на межбанке в пятницу закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0860/8,0925, к 12:00 цены выросли 8,0895/8,0930. К закрытию торгов ценовые уровни откатились вниз 8,0850/8,0895 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2474/78, к 12:00 цены немного снизились 0,2473/77. К закрытию цены остались на тех же уровнях 0,2473/77. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,6925 (-0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар двигались в диапазоне 1,2182/1,2217. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8590/9,8675, к 12:00 цены достигли уровней 9,8704/9,8787. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 9,8560/9,8655.