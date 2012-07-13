Зачем Минфину 1 млрд долл. внешних займов в III квартале - мнение эксперта

Привлечение 8 млрд грн (1 млрд долл.) внешних займов, предусмотренное Планом управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года Министерства финансов Украины, может быть связано с переоформлением кредита ВТБ, считает аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

«В целом, программа управления долгом - рамочный документ. И если Минфин не отражал пролонгацию кредита как новый займ, то как раз это (планы по привлечению 8 млрд грн внешних займов - УНИАН) и может быть переоформление кредита в еврооблигации», - сказал он. Также Т.Котович отметил, что с учетом выплат по внешнему долгу осенью, осуществить внешние заимствования целесообразно в ближайшие месяцы.

«На осень приходятся выплаты по внешнему долгу, что хорошо было бы рефинансировать. Поэтому, по моему мнению, Минфин не прекращал работу и по подготовке нового выпуска, который было бы хорошо завершить в ближайшие месяцы», - подчеркнул аналитик.

В то же время он не исключает, что осуществление заимствований может быть перенесено.

«Он (возможный выпуск еврооблигаций - УНИАН) может быть перенесён на IV квартал или следующий год при неблагоприятной ситуации на рынке», - сказал Т.Котович.

Напомним, что в июне т.г. глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле выпустит еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

В июне Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долл. по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года, согласно которому внешние заимствования могут составить 8 млрд грн. При этом источниками для внешних заимствований могут быть средства МВФ, МБРР, ЕС, двусторонние кредиты и выпуски евробондов.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.