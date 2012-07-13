В Беларуси снижается ставка рефинансирования до 31% годовых

Минск. Национальный банк Беларуси с 18 июля снижает ставку рефинансирования до 31% годовых.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси, соответствующее постановление от 12 июля 2012 года № 352 принято Правлением Национального банка Беларуси.

«Политика постепенного снижения ставки рефинансирования проводится на фоне сохранения низкой интенсивности инфляционных процессов, соответствующей прогнозным параметрам, и эффективной работы белорусских предприятий на внешних рынках», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Как отметили в Нацбанке Беларуси, это подтверждается следующими статданными за первое полугодие 2012 года: уровень потребительских цен за шесть месяцев увеличился на 10,5%, при этом базовая инфляция, исключающая изменения регулируемых цен и цен на сезонную продукцию, сложилась на уровне 9,5%.

«Несмотря на возросшие взаимные колебания кросс-курсов иностранных валют на мировых рынках, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, превысившее за январь-май 2012 года 3 млрд долл., и положительное сальдо платежного баланса в целом формируют устойчивую динамику обменного курса белорусского рубля», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.

По прогнозам, к концу года ставка рефинансирования в Беларуси должна снизиться до уровня 22-23%, а инфляция должна сложиться на уровне 21-22%.

Справка УНИАН. С начала 2012 года ставка рефинансирования снижается уже в шестой раз: 15 февраля – с 45% до 43%, 1 марта – до 38%, 2 апреля – до 36%, 16 мая – до 34%, с 20 июня – до 32%.