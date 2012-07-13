«УкрСиббанк» снижает уставной капитал на 80%

«УкрСиббанк» решил снизить уставный капитал на 80% - до 1,774 млрд грн.

"Для приведения структуры уставного капитала в соответствие с требованиями к общему регулятивному капиталу 12 июля 2012 года на Общем собрании акционеров было принято решение об уменьшении номинальной стоимости акций «УкрСиббанка» до 0,01 грн за акцию (на сегодня номинал одной акции составляет 0,05 грн - УНИАН) и о соответствующем уменьшении уставного капитала банка", - сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте банка.

Пресс-служба уточняет, что в результате уменьшения номинальной стоимости акций полученная разница будет сохранена как часть регулятивного капитала, который останется неизменным.

“Уменьшение номинальной стоимости акций никак не повлияет на кредитоспособность банка, его текущую деятельность на украинском рынке, а также долгосрочные планы развития”, - резюмируется в сообщении.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 29,86 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,2 млрд грн, обязательства - 27,3 млрд грн, уставный капитал - 7,512 млрд грн, собственный капитал - 2,9 млрд грн, уставный капитал - 8,87 млрд грн.

«УкрСиббанк» в январе-марте 2012 года получил 34,48 млн грн прибыли

BNP Paribas (Франция) владеет 84,99% акций «УкрСиббанка», ЕБРР - 15%.