Поступления от акцизного налога выросли на 10,8%

Поступления от акцизного налога в январе-июне 2012 года выросли на 10,8% (или на 1 млрд грн) - до 10,7 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В налоговом ведомстве такое увеличение объясняют поэтапным повышением ставок на подакцизные товары и динамикой объемов реализации такой продукции.

При этом рост поступлений произошел почти по всем группам подакцизных товаров. В частности, от реализации ликеро-водочных изделий в бюджет поступило более 2 млрд грн (рост по сравнению с январем-июнем 2011 года на 284,6 млн грн, или на 16,2%), табачных изделий - 7,4 млрд грн (+ 611 млн грн, +9%), винодельческой продукции - 268 млн грн (+74 млн грн, +38,1%).

В июне 2012 года поступления акцизного налога в общий фонд госбюджета от произведенных в Украине подакцизных товаров составили более 2,3 млрд грн, что на 22,3%, или на 421 млн грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Поступления увеличились в частности за счет табачной продукции - свыше 1,6 млрд грн (+327,5 млн грн, +25%), ликеро-водочной продукции - 368 млн грн (+53 млн грн, +16,8%) и винодельческой продукции - 45 млн грн (+12,6 млн грн, +39,4%).