Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 16%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2012 года составило 5,71 млрд долл., что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (4,93 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики. Так, согласно сообщению, в январе-мае 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 28,20 млрд долл., импорт – 33,92 млрд долл. По сравнению с январем-маем 2011 года экспорт увеличился на 5,8%, импорт – на 7,4%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-мае 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года основным торговым партнером Украины оставалась Российская Федерация - 26,5% от общего объема экспорта (железнодорожные локомотивы, черные металлы, механические машины) и 33,2% объемов импорта (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, механические машины, черные металлы).

Основу товарной структуры украинского экспорта составляют черные металлы и изделия из них – 29,7% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-маем 2011 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,7% до 9,6%, железнодорожных локомотивов — 5,5% до 6,1%, механических машин – с 4,9% до 5,3%, изделий из черных металлов – с 4,5% до 4,7%.

Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 29,3% до 25%, топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,4% до 6,3%, руд, шлаков и золы – с 5,5% до 5%.

Минеральные продукты составляли 33,2% объемов импорта товаров Украиной в январе-мае 2012 года.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 7,5% до 8,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 6,1% до 7,6%, электрических машин – с 5,6% до 6,5%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 37,5% до 31,5%, пластмасс, полимерных материалов – с 4,1% до 3,8%, черных металлов – с 3,3% до 2,9%.

В мае 2012 года экспорт товаров уменьшился по сравнению с апрелем 2012 года на 7,8% и составил 6,25 млрд долл., импорт увеличился на 4,3% и составил 7,58 млрд долл. Отрицательное сальдо в мае 2012 г. составило 1,33 млрд долл. (за апрель 2012 г. также отрицательное — 1,47 млрд долл.)

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.