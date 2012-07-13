Беларусь выплатила МВФ вторую часть долга в размере 97,4 млн долл.

Минск. Министерство финансов Беларуси 13 июля осуществило второе погашение основного долга перед МВФ в сумме 64,7 млн SDR (эквивалент 97,4 млн долларов) по кредиту stand-by.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина Беларуси.

«13 июля 2012 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту «стэнд-бай» МВФ осуществила второе погашение основного долга в размере 64,7 млн СДР (эквивалентно 97,4 млн. долларов)», - говорится в сообщении Минфина Беларуси.

Как сообщал УНИАН, первый платеж по возврату кредита stand-by Минфин Беларуси осуществил 13 апреля этого года, также в сумме 64,7 млн SDR (на тот момент эквивалент 99,8 млн долл. - УНИАН).

Справка УНИАН. Беларусь с января 2009 года по апрель 2010 года реализовала программу stand-by, которая была поддержана стабкредитом на 2 млрд 204,79 млн SDR (эквивалент 3,3 млрд долларов). С учетом процентов сумма выплат составит 2 млрд 267,48 млн SDR, в том числе 206,6 млн SDR в 2012 году, 1 млрд 113 млн SDR в 2013 году, 892,7 млн SDR в 2014 году и 55,19 млн SDR в 2015 году.

Курс SDR (Специальные права заимствования) публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины из четырех ведущих валют: доллара США, евро, иены и фунта стерлингов.