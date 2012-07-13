Столичные работодатели задолжали 68 млн грн зарплаты, подсчитали в прокуратуре

В Киеве задолженность по выплате заработной платы составляет 68 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ прокуратуры Киева, такие данные прозвучали сегодня на итоговой коллегии в столичной прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, причиной этого является то, что 70% процентов долга приходится на предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые финансируются из государственного бюджета, и не имеют государственных заказов.

При этом, даже при наличии денежных средств руководители некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса заработную плату не выплачивают, заявляют в прокуратуре. Так, в отношении исполняющего обязанности директора "НИИ" Орион», который задолжал работникам института более 2 млн грн., возбуждено уголовное дело. По искам прокуратуры Шевченковского района Киева 328 работникам государственного предприятия «НИИ» Орион» уже выплачено 1,8 млн грн, и на данное время решается вопрос относительно окончательного погашения долга.

Также возбуждены уголовные дела в отношении руководителей мощных столичных предприятий ЗАО «Атек» и ОАО НПП «Каскад», которые не выплатили работникам 1,4 млн грн и 587 тыс. грн, соответственно.

В целом, как отметил на коллегии прокурор Киева Анатолий Мельник, с начала года прокуратурой столицы возбуждено 42 уголовных дела в отношении руководителей предприятий, которые безосновательно не выплатили своим работникам зарплату. 36 дел уже направлено в суд. После реагирования прокуратуры выплачено почти 100 млн грн задолженности, к ответственности привлечено 110 должностных лиц предприятий, виновных в нарушении конституционных прав граждан.

На коллегии была подвергнута серьезной критике работа органов контроля, которые не принимают мер к нарушителям трудовых прав граждан, имея на то все полномочия, отмечается в сообщении.