Могилев выступает за расширение полномочий Крыма

В Крыму планируют создать рабочую группу по разработке предложений и изменений в Конституцию Украины относительно полномочий автономной республики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

"В ближайшей перспективе необходимо создать рабочую группу, которая проанализировала бы действующее законодательство и могла подавать предложения в Конституцию Украины в части полномочий Крыма. Наша задача – вынести на рассмотрение Конституционной ассамблеи то, какими мы видим взаимоотношения Крыма с центральными органами власти, и сделать систему управления более логичной и понятной", – заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

По его словам, возрождение и расширение полномочий Крыма позволит эффективно реализовать имеющийся у региона мощный экономический потенциал.

«Крым обладает мощным потенциалом, просто недопустимо оставаться дотационным регионом. Для его реализации нам необходимы не декларативные, а реальные полномочия», – заявил А.Могилев.

Планируется, что в состав рабочей группы войдут представители парламента и правительства Крыма, члены Национальной академии правовых наук Украины, юристы и эксперты.

Президент Национальной академии правовых наук Украины Василий Таций отметил, что в составе Конституционной ассамблеи почти 40% составляют специалисты академии, которые могли бы содействовать рассмотрению предложений, поданных Крымом.

"Важно, чтобы наши позиции были согласованы и соответствовали как общегосударственным интересам, так и интересам Крыма", – сказал В.Таций.