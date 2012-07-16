Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

В понедельник, 16 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0865/8,0935 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2478/82, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,8850/9,8950. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2227/29 (пятница — 1,2192/94).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.