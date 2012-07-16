Fitch подтвердило рейтинги «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «ПроКредит банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, вышеуказанное решение основывается на оценке вероятности поддержки банков со стороны мажоритарных акционеров, которыми выступают, соответственно, германский ProCredit Holding AG & Co. KGaA., итальянский Intesa Sanpaolo S.p.A. и французский Credit Agricole.

При этом Fitch отмечает, что долгосрочные РДЭ в иностранной валюте ограничены страновым потолком Украины на уровне «B», а долгосрочные РДЭ в национальной валюте «B+» также отражают страновой риск Украины. Соответственно, РДЭ трех банков могут быть понижены или повышены в зависимости от понижения или повышения суверенного рейтинга Украины.

Напомним, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года. Акционерами банка являются Европейский банк реконструкции и развития – 15,2169%, ProCrеdit Holding AG – 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитное учреждение для восстановления) прямое участие — 39,1284, опосредованное — 45,6547%.

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) создан в 1992 году. Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».

«Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») начал свою деятельность в Украине в 1993 году. «КИБ Креди Агриколь» является 100% дочерним банком французской финансовой группы Credit Agricole. В начале июля 2012 года было принято решение присоединить «КИБ Креди Агриколь» к «Креди Агриколь Банк».

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг устойчивости (Viability Rating, VR) банка «Форум», подконтрольного германскому Commerzbank, с «CCC» до «CC».

Одновременно Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка на уровне «B», в тоже время ухудшило прогноз по нему со «стабильного» до «негативного».

«Негативный прогноз по РДЭ отражает мнение Fitch, что Commerzbank, скорее всего, будет активно изыскивать возможности, чтобы избавиться от банка в ближайшей или среднесрочной перспективе», – отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что такое мнение основано на слабых финпоказателях «Форума», а также на том факте, что Commerzbank не определил украинский рынок как стратегически важный для группы.

В тоже время Fitch считает, что Commerzbank, вероятно, будет продолжать оказывать поддержку «Форуму» до тех пор, пока он остается владельцем контрольного пакета. Несмотря на это, рейтинги «Форума» по долгосрочным РДЭ могут быть понижены до уровня его рейтинга устойчивости, если банк таки продадут.

Напомним, 7 июня председатель наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский заявил, что «Смарт-Холдинг» ведет переговоры с немецким Commerzbank о покупке мажоритарного пакета акций банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.Активы банка на 1 апреля составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн. Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».