Fitch понизило рейтинг устойчивости банка «Форум» до «СС»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг устойчивости (Viability Rating, VR) банка «Форум», подконтрольного германскому Commerzbank, с «CCC» до «CC».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, одновременно Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка на уровне «B», в тоже время ухудшило прогноз по нему со «стабильного» до «негативного».

«Негативный прогноз по РДЭ отражает мнение Fitch, что Commerzbank, скорее всего, будет активно изыскивать возможности, чтобы избавиться от банка в ближайшей или среднесрочной перспективе», – отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что такое мнение основано на слабых финпоказателях «Форума», а также на том факте, что Commerzbank не определил украинский рынок как стратегически важный для группы.

В тоже время Fitch считает, что Commerzbank, вероятно, будет продолжать оказывать поддержку «Форуму» до тех пор, пока он остается владельцем контрольного пакета. Несмотря на это, рейтинги «Форума» по долгосрочным РДЭ могут быть понижены до уровня его рейтинга устойчивости, если банк таки продадут.

Как сообщал УНИАН, 7 июня председатель наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский заявил, что «Смарт-Холдинг» ведет переговоры с немецким Commerzbank о покупке мажоритарного пакета акций банка «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».