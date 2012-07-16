Fitch подтвердило рейтинги «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «ПроКредит банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, вышеуказанное решение основывается на оценке вероятности поддержки банков со стороны мажоритарных акционеров, которыми выступают, соответственно, германский ProCredit Holding AG & Co. KGaA., итальянский Intesa Sanpaolo S.p.A. и французский Credit Agricole.

При этом Fitch отмечает, что долгосрочные РДЭ в иностранной валюте ограничены страновым потолком Украины на уровне «B», а долгосрочные РДЭ в национальной валюте «B+» также отражают страновой риск Украины. Соответственно, РДЭ трех банков могут быть понижены или повышены в зависимости от понижения или повышения суверенного рейтинга Украины.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

Акционерами банка являются Европейский банк реконструкции и развития – 15,2169%, ProCrеdit Holding AG – 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитное учреждение для восстановления) прямое участие — 39,1284, опосредованное — 45,6547%.

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) создан в 1992 году.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».

«Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

«КИБ Креди Агриколь» является 100% дочерним банком французской финансовой группы Credit Agricole.

В начале июля 2012 года было принято решение присоединить «КИБ Креди Агриколь» к «Креди Агриколь Банк».