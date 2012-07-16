Доллар на текущей неделе имеет все шансы продолжить укрепление - эксперт

Американский доллар на текущей неделе, с 16 до 20 июля, имеет все шансы продолжить свое укрепление против основных конкурентов, так как ситуация в Европе, по-прежнему, навевает пессимизм на участников мировых финансовых рынков, подрывая аппетит к риску, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, европейская валюта будет ожидать данные по индексу состояния деловой среды в еврозоне от центра экономических исследований ZEW. Этот отчет традиционно может оказать значительное влияние на внутридневные тренды евро. В последнее время макроэкономическая статистика из региона удручает, но любые положительные известия могут спровоцировать технически напрашивающуюся коррекцию.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, целью текущего нисходящего тренда для пары EUR/USD остается отметка 1,1875.

Британский фунт традиционно сильно коррелирует с евро, а в последнее время взаимосвязь между ними еще более усилилась после того, как британская экономика вступает в рецессию вместе с еврозоной. В случае, если евро продолжит двигаться к отметке 1,1875, для «британца» соответствующей целью станет 1,5265.

Японская иена имеет фундаментальные предпосылки к укреплению, так как количественное смягчение, инициируемое регулятором, вряд ли будет носить масштабный характер, а экономика чувствует себя очень не плохо, восстанавливаясь от последствий землетрясения прошлого года. По последним прогнозам Банка Японии, темпы роста ВВП составят 2,2%, что выше, чем в США. Однако угроза интервенции со стороны монетарных властей продолжит сдерживать укрепление японской валюты. Колебания в области 80,65–79,15 могут продолжиться, но возможно пробитие нижней границы коридора. Тем не менее, на более низких уровнях вероятность интервенции начнет существенно возрастать, что делает пару USD/JPY не очень привлекательной для открытия коротких позиций.