В январе-июне налоговики Житомирской области увеличили перечисления в сводный бюджет на 23,8% (на 275 млн грн) по сравнению аналогичным периодом прошлого года , перечислив свыше 1,5 млрд грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГНС в Житомирской области.

По итогам января-июня этого года в государственный бюджет перечислено 660 млн грн, что на 26% (на 116,5 млн грн) больше, чем за 1 полугодие прошлого года.

В местные бюджеты области в январе-июне 2012 года перечислено 664,9 млн грн, что на 22% (на 119,5 млн грн) больше, чем в январе-июне 2011 года.