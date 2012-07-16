Центробанки Украины и Китая разрабатывают механизм реализации соглашения своп

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) разрабатывают механизм реализации подписанного Двухстороннего соглашения о валютном свопе для валют гривня/китайский юань.

“Сейчас Национальный банк Украины вместе с Народным банком Китая прорабатывает механизмы реализации этого соглашения”, - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Национальный банк Украины и Народный банк Китая в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

Кроме того, Нацбанк заявил о намерении подписать подобные соглашения с центробанками Росии и Беларуси.