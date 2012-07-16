Нацбанк в первом квартале перечислил в госбюджет 2,4 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2012 года перечислил в госбюджет 2,4 млрд грн.

Об этом говорится в Выводах Счетной палаты по выполнению Государственного бюджета Украины за первый квартал 2012 года.

“Средства, перечисляемые Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", составили 2,4 млрд грн, тогда как в январе-марте прошлого года таких поступлений не было, поскольку превышение сметных доходов над сметными расходами за четвертый квартал 2010 года перечислено Национальным банком в государственный бюджет в декабре 2010 года”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону “О Национальном банке Украины”, 50% своей прибыли НБУ должен направлять в свои резервы до тех пор, пока их сумма не будет равной 10% объема денежно-кредитных обязательств Нацбанка. Другая половина прибыли направляется в госбюджет в следующем за отчетным году.

После формирования общих резервов в указанном размере, прибыль в полном объеме подлежит перечислению в госбюджет Украины.

Согласно консолидированной отчетности Нацбанка, по состоянию на 31 декабря 2011 года его прибыль составила 14,553 млрд грн, обязательства - 336,908 млрд грн, общие резервы — 2,549 млрд грн, резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов — 90,360 млрд грн, резервы переоценки основных средств — 4,085 млрд грн.

Согласно Закону “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”, НБУ обязан перечислять в госбюджет средства ежеквартально на общую сумму не менее чем 9,6 млрд грн.

В 2011 году НБУ перечислил в госбюджет превышение сметных доходов над расходами в сумме 11,898 млрд грн, в 2010 году общие перечисления НБУ составили 15,547 млрд грн.