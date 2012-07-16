Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,0870/8,0930 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0865/8,0935, к 12:00 цены поднялись 8,0935/8,0970. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,0870/8,0930 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2478/82, к закрытию цены понизились 0,2471/75. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.6575 (-0.0350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2227/29, а к 15:00 понизились 1,2187/89. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,8850/9,8950, к 12:00 цены ушли вверх 9,8900/9,8980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 9,8545/9,8655.