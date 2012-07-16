Китайские кредиты принесут Украине дополнительные проблемы - эксперт

Кредиты, которые Украина привлекла и намерена привлечь у Китая, принесут стране больше проблем, чем пользы, считает финансовый аналитик Эрик Найман.

«На текущий момент привлечение кредита Китая, на мой взгляд, скорее, породит новые проблемы. Он не дает кредит деньгами, мы денег не увидим. У нас будет что-то построено, за это мы будем платить тело кредита и проценты в течение некоторого времени», - сказал он.

По словам Э.Наймана, все дело в коррумпированности экономики Украины, а соответственно, практически отсутствии финансовой дисциплины.

«Высококоррумпированные страны, к сожалению, отличаются тем, что при строительстве крупных инфраструктурных объектов, как правило, никто не считает эффективность инвестиций. Происходит элементарное разбазаривание», - отметил эксперт.

Э.Найман считает, что эффективность китайских кредитов была бы намного выше, если бы данные средства предоставлялись украинскому частному сектору.

«Украина на сегодня не готова. Украине, конечно, выгодно сейчас привлекать инвестора из-за рубежа - это и приток валюты, это приток новых технологий, которые мы не можем сгенерировать, - но лучше это делать на частном уровне с определенной поддержкой государства», - сказал эксперт.

В свою очередь руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский отметил, что нужно смириться с тем, что Украина никогда не сможет модернизировать свою экономику без привлечения заемного капитала, так как в «стране денег недостаточно, и они генерируются не тем способом и не в тех масштабах».

Что касается кредитов Китая, то, по словам эксперта, данные кредиты определяются политикой, которую проводит Китай на протяжении уже 10 лет.

«Китай на сегодняшний день выступает очень активным инвестором и страной, которая предоставляет кредиты не только таким странам, как Украина, но и развитым странам», - сказал И.Бураковский.

При он отметил, что основной целью такого кредитования является увеличение экспорта китайской продукции.

«Безусловно, речь идет о связанных кредитах. Речь идет о том, что кредитование Китая связано с покупкой китайских товаров, - подчеркнул эксперт. - Это нормальная политика со стороны Китая по продвижению своих экономических интересов».

В целом он считает, что кредит - это нормальная форма сотрудничества, и главное, чтобы было обеспечено качественное техническое обслуживание таких кредитов, с тем чтобы они не стали для страны обузой.

«Кредит - это нормальная форма сотрудничества. Далее возникает вопрос, как мы делаем техническое задание, как мы делаем технико-экономическое обоснование этого проекта, как мы его реализуем, и все, что с этим связано», - сказал И.Бураковский.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В начале июля т.г. Верховная Рада Украины разрешила правительству осуществить заимствования в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая.

В конце июня т.г. Национальный банк Украины и Народный банк Китая подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.)