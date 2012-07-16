УЕФА на Евро-2012 заработал почти 1,4 млрд евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу заработал 1,383 млрд евро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в презентации УЕФА об итогах Евро-2012, которая была обнародована сегодня на пресс-конференции.
В частности, УЕФА заработал 815 млн евро на продаже прав на телетрансляцию матчей чемпионата, 22 млн евро – на услугах односторонней трансляции, 315 млн евро – на спонсорской поддержке и продаже лицензий, 101 млн евро – на продаже пакетов гостеприимства и 130 млн евро – на билетах на матчи.
Нынешний чемпионат Европы стал самым успешным для УЕФА за последние 8 лет. По данным презентации, по результатам Евро-2004 УЕФА заработал 853 млн евро, а по результатам Евро-2008 – 1,351 млрд евро.
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