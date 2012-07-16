С начала года Минфин погасил по обязательствам 44 млрд грн

Министерство финансов Украины с начала года погасило по внешним и внутренним обязательствам 44 млрд грн. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минфина со ссылкой на директора Департамента долговой и международной финансовой политики Галину Пахачук.

“На сегодня (с начала года) Министерство финансов погасило на внешних и внутренних рынках 44 миллиарда гривен”, - сказала Г.Пахачук.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует осуществить заимствования для финансирования государственного бюджета в 2012 году на уровне 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн - внутренние, 37,5 млрд грн - внешние.

По данным Государственной казначейской службы, государственные заимствования на внутреннем рынке в январе-июне т.г. составили 48,712 млрд грн (внешние заимствования отсутствовали). Расходы по обслуживанию госдолга составили 11,554 млрд грн (по внутреннему государственному долгу - 7,886 млрд грн, по внешнему - 3,668 млрд грн), по погашению - 32,110 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу - 18,491 млрд грн, по внешнему - 13,619 млрд грн).