Перспективы плана по внешним заимствованиям остаются сомнительными — эксперт

Перспективы запланированных внешних заимствований для Министерства финансов Украины остаются сомнительными.

Об этом говорится в обзоре рынков, подготовленного аналитиками «ИНГ Банк Украина».

«Перспективы запланированных внешних заимствований остаются сомнительными... Инвесторы по-прежнему избегают более рисковых активов в пользу облигаций стран с более безопасной макросредой. В 3 кв. мы ожидаем, что правительство продолжит полагаться на внутренний рынок, а также потенциально может привлечь новые двусторонние кредиты от международных банков. Таким образом, мы полагаем, что краткосрочные риски невыполнения обязательств по суверенным обязательствам остаются низкими», - говорится в обзоре.

Согласно плану заимствований на третий квартал 2012 г., правительство должно привлечь 18 млрд грн (18% от годовой суммы запланированных заимствований) для выполнения долговых обязательств в размере 18,9 млрд грн.

«Правительство вновь больше задействует внутренний рынок, а планы относительно внешних заимствований пока остаются неопределенными», - констатируют аналитики.

Согласно плану, при благоприятных условиях правительство может привлечь 8 млрд грн, или 44,4% от общей суммы на внешних рынках, при этом возможными источниками внешних займов указываются МВФ, Всемирный банк, ЕС, двусторонние кредиты и еврооблигации.

Согласно документу, министерство продолжает придерживаться политики привлечения средств, главным образом, посредством средне- и долгосрочных инструментов, которые должны составить 89% от запланированной суммы, в то время как на долю краткосрочных инструментов запланировано лишь 2 млрд грн.

«Мы полагаем, что, несмотря на существенное снижение активности на последних аукционах по продаже облигаций, министерство сможет собрать запланированную сумму на внутреннем рынке (даже если придется привлекать всю сумму только за счет внутреннего рынка)», - говорится в обзоре.

Во 2-м кв. 2012 г. на внутреннем рынке было привлечено 26 млрд грн, что составляет 78% от запланированной суммы. План на квартал не был выполнен главным образом потому, что правительство решило не выходить на внешние рынки в связи с неблагоприятными условиями, и, вместо этого, привлекло 1,7 млрд долл. на внутреннем рынке.

«Даже несмотря на решимость Минфина лишь минимально использовать краткосрочные облигации и отсутствие рыночного спроса на гривневые облигации в последнее время, запланированная сумма может быть привлечена посредством выпуска валютных облигаций и продажей среднесрочных гривневых бумаг. Правительство по-прежнему планирует расширить перечень долговых инструментов путем предложения валютных облигаций населению уже этой осенью», - резюмируют аналитик «ИНГ Банк Украина».