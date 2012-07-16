Вероятность резкого ухудшения осенью ситуации в Украине составляет 30% — эксперт

Резкое ухудшение экономической ситуации в Украине осенью текущего года может произойти с вероятностью 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил финансовый аналитик Эрик Найман на пресс-конференции на тему: «Экономические показатели Украины за первое полугодие 2012 года» в понедельник.

«С вероятностью 10% произойдет заметное улучшение, с вероятностью 60% все останется примерно так, как сейчас, то есть вот эта хрупкая стабильность. Некоторая корректировка произойдет, но она не окажет существенного негативного влияния. И с вероятностью примерно 30% произойдет резкое ухудшение ситуации в экономике», - сказал Э.Найман, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать ухудшения экономической ситуации в стране осенью.

В свою очередь руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский был более оптимистичен, отметив, что скорее всего экономическая ситуация существенно не изменится, при этом по итогам года Украина, возможно, будет иметь позитивную динамику валового внутреннего продукта.

«Я бы рискнул сказать, что у нас сохраняется позитивная динамика валового внутреннего продукта, но то что у нас продолжается вторая волна накопления проблем - это также факт», - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что на сегодня не нужно искать ответ на вопрос, будет или не будет обострения кризиса в Украине, а нужно определиться, «сколько еще в таком полуреформированном состоянии, в большими рисками, с волатильностью, неопределенностью и так далее, такая экономическая модель будет существовать».

Также оба эксперта считают, что украинская экономика остается очень восприимчивой к изменению ситуации на мировых рынках.

«Мы должны четко понимать, что в большой степени перед теми колебаниями, которые происходят на мировых экономических рынках, мы бессильны со всеми соответствующими последствиями», - сказал И.Бураковский.

По словам Э.Наймана, ситуация в экономике также во многом будет зависеть от того, «удастся ли власти удержаться от социального популизма перед выборами и не слишком сильно включать печатный станок».