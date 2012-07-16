МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд в понедельник, 16 июля, снизил прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 3,5% с предыдущей оценки в 3,6%, а в 2013 году – до 3,9% с 4,1% в связи с продолжающимся долговым кризисом в Европе и охлаждению экономик Китая и Индии, говорится в сообщении Фонда.

Фонд не сообщает об изменении прогноза экономического роста Украины, но говорит о том, что сохранил ожидания роста экономик стран СНГ в 2012 году на уровне 4,1%. На 2013 год МВФ ухудшил этот прогноз до 4,1% с 4,2%.

Как сообщал УНИАН, в апреле Фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 3% с 4,8%. В 2013 году рост украинского ВВП ожидается на уровне 3,5%. Инфляция в 2012 году ожидается Фондом на уровне 7,9%, а в 2013 году - 5,9%.

Ранее в текущем месяце глава Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала ситуацию в мировой экономике «глобальным кризисом» и пообещала снизить прогноз Фонда по глобальному экономическому росту из-за слабого притока инвестиций и высокой безработицы.

По ее словам, снижение темпов экономического роста затронуло как развитые экономики мира, так и лидеров развивающихся стран – Китай, Индию и Бразилию.