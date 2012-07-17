Moody's понизило рейтинги 13 итальянских банков. Среди них - UniCredit

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в понедельник рейтинги 13 итальянских банков, сообщает Associated Press.

В частности, долгосрочный рейтинг UniCredit и Intesa Sanpaolo был установлен на уровне Ваа2 (вместо А3) с негативным прогнозом. Три дня назад Moody's понизило рейтинг суверенных облигаций Италии.

Этот фактор и обусловил «наличие возросшего риска того, что итальянское правительство может объявить дефолт по своим долгам и в результате может лишиться возможности оказания финансовой поддержки банкам в случае, если те окажутся в кризисной ситуации».

Рейтинг еще четырех банков был также понижен на две ступени, а остальных семи – на одну, передает «Газета.Ru».

Напомним, итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка». АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.