Кабмин уполномочил Колобова подписывать вексели в нацвалюте в пользу МВФ

Кабинет министров Украины уполномочил министра финансов Юрия Колобова подписывать непереводные беспроцентные векселя в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в части сумм займов, которые засчитываются в государственный бюджет.

Соответствующее постановление от 13 июня 2012 г. № 350, опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 г. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл.

В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.