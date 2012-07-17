Торги по доллару на межбанке во вторник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,0910/8,0960 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2489/0,2493, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9415/9,9490.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2292/1,2294 (понедельник — 1,2227/1,2229).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.