Moody's снизило рейтинги “Проминвестбанка”

Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило долгосрочный рейтинг “Проминвестбанка”, украинской "дочки" российского “Внешэкономбанка”, по обязательствам в гривне с Ва3 до В1 со стабильным прогнозом и подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне В3 с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении Moody's.

Также снижен рейтинг по национальной шкале с Аа1.ua до Аа3.ua.

Рейтинговые действия Moody's мотивирует тем, что банк на протяжении нескольких лет ведет убыточную деятельность, а полученные доходы уходят на формирование резервов по “плохим” кредитам.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,626 млрд грн, обязательства - 35,331 млрд грн, уставный капитал — 5,299 млрд грн, собственный капитал - 5,132 млрд грн.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 15 августа 2011 г. владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».

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