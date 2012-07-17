Розничный товарооборот предприятий в январе-июне вырос на 14,3%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-июне 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,3% по сравнению с январем-июнем 2011 года и составил 182,97 млрд грн, говорится сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым — на 25,8% - до 6,93 млрд грн, в Севастополе — на 28,8% - до 2,21 млрд грн, в Черниговской области — 18,1% - до 2,95 млрд грн, в Запорожской области — на 18% - до 7,25 млрд грн, а также в Николаевской области — на 17,4% - до 3,73 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-июне 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,1% по сравнению с январем-июнем 2010 года.