Moody's ухудшило прогноз рейтингов “Сбербанка России” и ПУМБ до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз глобальных рейтингов в национальной валюте “Дочернего банка Сбербанка России” (Ba2) и “Первого украинского международного банка” (В2) (оба Киев) со "стабильного" до "негативного".

Об этом говорится в сообщении Moody's.

Агентство также понизило рейтинг ПУМБа по национальной шкале с А2.ua до А3.ua.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

ПУМБ в январе-марте 2012 года получил чистую прибыль 38,8 млн грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Банк в январе-марте 2012 года получил прибыль 77,715 млн грн.