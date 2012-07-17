Moody's подтвердило глобальные рейтинги банка "Пивденный" и снизило - по национальной шкале

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг банка "Пивденный" (Одесса) по глобальной шкале на уровне B2/E+/ b2 со стабильным прогнозом и снизило рейтинг по национальной шкале с Аа1.ua до A2.ua.

Об этом говорится в сообщении Moody's.

Понижение рейтинга агентство объясняет некоторым ухудшением качества активов банка и повышением концентрации рисков.

Справка УНИАН. Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году.

Акциями банка владеют: Юрий Родин (прямое участие – 17,5502%, опосредованное – 21,3217%), Тамара Родина (прямое участие – 1,4334%, опосредованное – 34,6846%), Анна Родина (прямое участие – 0,7287%, опосредованное – 30,2207%), Александр Родин (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 17,9775%), Веля Родина (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 19,8768%), ООО «Теком» (прямое участие – 5,1886%, опосредованное – 26,1507%), Марк Беккер (прямое участие – 14,8333%, опосредованное – 3,1162%), Алла Ванецьянц (прямое участие – 11,2371%, опосредованное – 25,3392%), Левон Ванецьянц (прямое участие – 0,4583%, опосредованное – 11,2371%).

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