ФГИУ уже получил от приватизации почти 5,1 млрд грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-июне т.г. получил от приватизации 5,09 млрд грн, что составляет около 51% годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 569 млн грн (140,6% годового плана).

Фонд также получил в январе-июне т.г. 566,5 млн грн (205% годового плана) поступлений от дивидендов.

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.