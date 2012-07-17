«Ощадбанк» за полгода сократил прибыль на 8% – до 228 млн грн

Государственный «Ощадбанк» (Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил чистую прибыль на 8% – до 228,414 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Активы банка за отчетный период увеличились на 15% и на 1 июля 2012 года составили 84,733 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,3%, до 50,623 млрд грн, обязательства - на 20%, до 66,937 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 15,538 млрд грн, собственный капитал увеличился на 0,7% – до 17,796 млрд грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.