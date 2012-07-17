Межбанк вторника: закрытие торгов - 8,0930/8,0975 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0910/8,0960, к 12:00 цены повысились 8,0940/8,0970. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0930/8,0975 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2489/93, к 12:00 цены выросли 0,2501/05. К закрытию цены откатились к уровню 0,2495/99. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32?4325 (-0?2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2265/1,2315. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9415/9,9490, к 12:00 цены ушли вверх 9,9615/9,9695. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 9,9380/9,9475.