Минфин может увеличить объем выпуска еврооблигаций до 2 млрд долл. - источник

Министерство финансов Украины может увеличить объем выпуска еврооблигаций до 2 миллиардов долларов.

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

“Объем выпуска может быть увеличен до 2 млрд долл. под 9,25%”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в финансовых кругах, Украина выпускает пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с ориентировочной доходностью 9,5-9,75%.

Минфин информацию о выпуске евробондов пока не комментирует.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.