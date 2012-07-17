Минфин привлек 617,8 млн грн от продажи ОВГЗ на аукционе во вторник

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 17 июля, Министерству финансов Украины удалось привлечь в госбюджет 617,8 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, Минфин продал индексированные ОВГЗ сроком обращения 3 года на 600 млн грн. под 9,3% годовых. На покупку этих бумаг было подано три заявки, которые и были удовлетворены Минфином.

Также были проданы трехлетние валютные ОВГЗ на 2,235 млн долл. под 9,45% по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.