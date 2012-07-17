Янукович выделил 47 млн грн Службе внешней разведки

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который предусматривает выделение 47 млн грн Службе внешней разведки для доукомплектования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон предусматривает, в частности, увеличение расходов из общего фонда для Службы внешней разведки (КПКВК 6621010 "Разведывательная деятельность в сфере безопасности государства и специальная защита государственных представительств за рубежом") на денежное обеспечение военнослужащих с начислениями на сумму 47 млн грн за счет перевыполнения поступлений в общий фонд государственного бюджета от ввозной пошлины (КПД 150100).

Целью закона является обеспечение реорганизации и доукомплектования подразделений Службы внешней разведки.

На 1 апреля 2012 года фактическая укомплектованность подразделений Службы внешней разведки составляла 79,3% от утвержденной законом (4350 человек). Некомплект составляет 899 человек.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» был принят 21 июня по сокращенной процедуре. Принятие закона поддержал 271 народный депутат из 366 зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель председателя ВР Николай Томенко выразил обеспокоенность по поводу того, что через народных депутатов (данный законопроект внес на рассмотрение ВР депутат от Партии регионов Юрий Каракай) исправляются ошибки правительства.

По его словам, эксперты отмечают, что данный законопроект предусматривает выделение средств для создания отдельного подразделения в Службе внутренней разведки, «которое будет за оппозицией следить во время избирательной кампании».

Н.Томенко выступил категорически против принятия такого решения и внесения изменений в бюджет через народных депутатов.